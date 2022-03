Γουίλ Σμιθ: Τι του είπε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον μετά το χαστούκι επί σκηνής - ΒΙΝΤΕΟ

Σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον εμβρόντητο παρουσιαστή.

Here’s the unedited Will Smith slap of Chris Rock. This looks real. They bleeped it all out on the American version. pic.twitter.com/2fIoL05gO8

Στο διάλειμμα για διαφημίσεις που ακολούθησε, ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Ντένζελ Ουάσινγκτον και ο παραγωγός Τάιλερ Πέρι προσέγγισαν τον εμφανώς ταραγμένο Γουιλ Σμιθ για να τον παρηγορήσουν και να τον ηρεμήσουν. Λίγες στιγμές αργότερα ο Γουίλ Σμιθ, σύμφωνα με μαρτυρίες, σκούπισε τα δακρυσμένα μάτια του και επέστρεψε στη θέση του, με τον Ουάσινγκτον να σπεύδει να παρηγορήσει και την Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ, τη σύζυγο του σταρ.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2