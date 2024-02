Grammy: Η συγκινητική εμφάνιση της Σελίν Ντιόν και το ρεκόρ της Τέιλορ Σουίφτ - ΒΙΝΤΕΟ

Συγκίνηση στα φετινά βραβεία Grammy, όταν στη σκηνή ανέβηκε η Σελίν Ντιόν για να απονείμει το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς. Ηταν η πρώτη εμφάνιση της 55χρονης τραγουδίστριας σε τελετή μετά τη διάγνωσή της με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου.

Μόλις η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε στη σκηνή, οι παριστάμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα για τη διάσημη τραγουδίστρια, η οποία ήταν εμφανώς συγκινημένη.

«Σας ευχαριστώ όλους. Σας αγαπώ. Είστε πανέμορφοι. Όταν σας λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, το εννοώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Όσοι είναι ευλογημένοι να βρίσκονται στην τελετή των Grammy, δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη την αγάπη και τη χαρά που φέρνει η μουσική στις ζωές μας και σε όλο τον κόσμο. Και τώρα με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω το Grammy που πριν από 27 χρόνια μου έδωσαν η Νταιάνα Ρος και ο Στινγκ, αυτό για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς» είπε η Σελίν Ντιόν.

Η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022 ότι πάσχει από τη σπάνια νευρολογική διαταραχή Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome-SPS), μια ασθένεια που είναι ανίατη.

Το «Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου» (Stiff Person Syndrome-SPS) είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή με χαρακτηριστικά αυτοάνοσου νοσήματος. Το SPS χαρακτηρίζεται από κυμαινόμενη μυϊκή ακαμψία στον κορμό και τα άκρα και αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα όπως ο θόρυβος, το άγγιγμα και η συναισθηματική δυσφορία, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μυικούς σπασμούς. Οι καμπουριασμένες και δύσκαμπτες στάσεις είναι χαρακτηριστικές της διαταραχής.

Το ρεκόρ της Τέιλορ Σουίφτ

Η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν συνέπεσε με ένα ιστορικό ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ καθώς με το Grammy που της απένειμε η Καναδή τραγουδίστρια, η 34χρονη έφτασε τα τέσσερα βραβεία για άλμπουμ της χρονιάς.

Με το βραβείο αυτό για το άλμπουμ Midnights η Σουίφτ έγινε η πρώτη τραγουδίστρια που κερδίζει Grammy καλύτερου άλμπουμ για τέταρτη φορά καθώς το ίδιο ρεκόρ μέχρι σήμερα έχουν οι Στίβι Γουόντερ, Φρανκ Σινάτρα και Πολ Σάιμον.

H λίστα με τα κυριότερα βραβεία Grammy

Άλμπουμ της χρονιάς

Midnights, της Taylor Swift

Ηχογράφηση της χρονιάς

Flowers, της Miley Cyrus

Τραγούδι της χρονιάς

What Was I Made For?, σε ερμηνεία Billie Eilish (για το σάουντρακ της ταινίας Barbie), βραβεύθηκαν οι δημιουργοί του Billie Eilish και Finneas O'Connell.

Αποκάλυψη της χρονιάς

Victoria Monét

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Michael, του Killer Mike

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

This is Why, των Paramore

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Midnights, της Taylor Swift

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

This Moment, των Shakti

Οι καλλιτέχνες που έλαβαν τα περισσότερα βραβεία:

* Phoebe Bridgers (4),

* boygenius (3),

* SZA (3),

* Victoria Monét (3),

* Killer Mike (3),

* Taylor Swift (2),

* Billie Eilish (2),

* Miley Cyrus (2),

* Jason Isbell (2), και

* Chris Stapleton (2)