Guardians of the Galaxy: Αποχωρεί ο σκηνοθέτης James Gunn

«Αυτό είναι το τέλος για εμάς, η τελευταία φορά που οι άνθρωποι θα δουν αυτήν την ομάδα των Φυλάκων», είπε ο Gunn για την τρίτη ταινία της σειράς, η οποία θα βγει στους κινηματογράφους στις 5 Μαΐου του 2023.

Ο Gunn, ο οποίος σκηνοθέτησε και τις δύο πρώτες ταινίες για λογαριασμό της Marvel, είπε ότι η επερχόμενη ταινία είναι «σπουδαία».

“This is the end for us, the last time people will see this team of Guardians,” James Gunn told us on today’s Hero Nation about the franchise’s conclusion with 'Guardians of the Galaxy: Vol. 3' due out on May 5, 2023 https://t.co/rihO3ESUtFpic.twitter.com/rDA7aD6u1M