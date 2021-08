Η ακυκλοφόρητη ερμηνεία του «Slave Driver» από Bob Marley and the Wailers - ΒΙΝΤΕΟ

Για δεκαετίες θεωρείτο χαμένη η ηχογράφηση που στις 24 Οκτωβρίου του 1973 έκαναν οι Bob Marley and the Wailers στο Capitol Records Tower στο Λος Άντζελες.

Με τα πολλά, η ηχογράφηση και τα πλάνα της εντοπίστηκαν, αποκαταστάθηκαν, έγινε remastering και η The Capitol Session '73 θα κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου (σε φορμάτ audio και video). Ως πρόγευση, δόθηκε στη δημοσιότητα το κλιπ της ερμηνείας του «Slave Driver».

Την ημέρα εκείνη, οι Bob Marley and the Wailers έκαναν την ηχογράφηση, δουλεύοντας με τον παραγωγό Denny Cordell, ο οποίος πήρε την άδεια του Marley να την αποτυπώσει εικονοληπτικά. Παρά τις προσπάθειες του Cordell, τα πλάνα από την ηχογράφηση θεωρούντο χαμένα έως ότου ένας freelancer ερευνητής εντόπισε λίγα. Αυτή η ανακάλυψη πυροδότησε έρευνα επί δύο δεκαετίες σε αρχεία στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το San Diego, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η ανασύσταση του πλήρους φιλμ.

«Αυτό που κάνει την The Capitol Session '73 να ξεχωρίζει είναι ότι οι Bob Marley and the Wailers μπορούν πραγματικά να χαλαρώσουν» είπε, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ο Martin Disney, ιστορικός και αρχειονόμος του Marley και ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία " The Capitol Session '73". «Έχουν σπουδαίο ήχο. Έχουν τον εξοπλισμό και ξέρουν ότι κι αν κάτι πάει στραβά, είναι εντάξει. Θα διορθωθεί. Έχουν ένα πραγματικά χαριτωμένο, ευγνώμον, μικρό κοινό. Όλα τα συστατικά για ένα σπουδαίο απόγευμα για να κάνουν αυτό που αγαπούν να κάνουν. Κι αυτό φαίνεται. Θέλω να πω ότι δεν είναι σαν οτιδήποτε άλλο».