Η απάντηση του δημοσιογράφου για τη συνέντευξη με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και την αποκάλυψη για τη σχέση του με την Ολγα Τρέμη

Aντιδράσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη που παραχώρησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο περιοδικό OK! και στην οποία, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως είχε ερωτική σχέση με την Όλγα Τρέμη.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε με αρκετές λεπτομέρειες στη σχέση τους, ενώ όπως υποστήριξε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν και γνωστός του, του υπέβαλε κάποιες ερωτήσεις και ο ίδιος, με την ιδέα ότι η συνέντευξη είχε ολοκληρωθεί, απάντησε. Δεν ήξερε ότι ηχογραφούνταν, ούτε ότι η συγκεκριμένη κουβέντα θα δημοσιευόταν.

Η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε σοκαρισμένη με το περιεχόμενο της συνέντευξης, και ρώτησε τον συνεργάτη της τι θα έκανε αν είχε διαβάσει τη συνέντευξη πριν τη δημοσίευση. «Θα την είχα κόψει» ήταν η απάντηση του παρουσιαστή, ο οποίος επέμεινε ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα ήταν off the record.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ροδόπουλος ο οποίος πήρε τη συνέντευξη στον Ανδρέα Μικρούτσικο θέλησε να πάρει θέση.

Μέσα από το προφίλ του στο Facebook, ξεκαθάρισε τι συνέβη και από πλευράς του.

«Λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε για τη #viral συνέντευξη στο νέο τεύχος του OK! Magazine Greece που κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη στα περίπτερα... Ούτε μιλήσαμε ιδιωτικά με τον #ΑνδρέαΜικρούτσικο, ούτε διανοήθηκα να τον παγιδεύσω δημοσιεύοντας off the record δηλώσεις του (για την ακρίβεια η περίφημη τελευταία ερώτηση ήταν «Ανδρέα, όντως έκανες ιδαίτερα στην #ΌλγαΤρέμη; », αγνοώντας την προσωπική σχέση τους που μου αποκάλυψε) και επιπλέον, δεν νομίζω ότι πλέον πρέπει να αυτοσυστηθώ ξανά. Η πιάτσα είναι μικρή και όλοι γνωριζόμαστε.

Το τηλεφώνημα από τον Ανδρέα μετά τα όσα είπε στον αέρα της εκπομπής #SuperKaterina, κατέληξε με πολλά γέλια και πειράγματα ότι θα ακολουθήσει εξίσου ηχηρό sequel.

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους εισαγγελείς των social media που εντόπισαν τον νέο κατηγορούμενο», έγραψε χαρακτηριστικά.