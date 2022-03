Η δημόσια συγγνώμη του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ για το χαστούκι - Η Ακαδημία Κινηματογράφου καταδικάζει και ξεκινά έρευνα

Η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ «καταδίκασε» το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, αναφέροντας ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα επί του περιστατικού, σύμφωνα με το BBC.

