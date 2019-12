Η δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι για τη διαμάχη με τον Τραμπ: Ο πρόεδρος δεν έχει ενήλικη σχέση με την αλήθεια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το επικείμενο ντοκιμαντέρ με τίτλο “America’s Great Divide: From Obama to Trump” θα διερευνήσει "το ολοένα και πιο διχασμένο και τοξικό πολιτικό σκηνικό της Αμερικής".

Πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ το PBS κυκλοφόρησε την πλήρη συνέντευξη διάρκειας 42 λεπτών της Μέγκιν Κέλι, στην οποία μιλά για τον Ντόναλντ Τραμπ, τη διένεξη και τις συνέπειές της.

Megyn Kelly Says Donald Trump 'Doesn’t Have an Adult Relationship with the Truth' https://t.co/JTYw3t8kpU