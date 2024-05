Η Κόρτνεϊ Κοξ για τον Μάθιου Πέρι: «Με επισκέπτεται συχνά»

«Με επισκέπτεται συχνά, αν πιστεύουμε σε αυτά. Μιλάω στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, στον Μάθιου. Αισθάνομαι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζω, μας καθοδηγούν. Αισθάνομαι, ναι, αισθάνομαι ότι ο Μάθιου είναι σίγουρα κοντά μας» είπε χαρακτηριστικά.

“I sense Matthew’s around for sure.” Actor and businesswoman Courteney Cox remembers her co-star Matthew Perry as a beloved "family member" and cherished colleague. Here she explains the enduring impact Perry's spiritual presence has in her life today. https://t.co/uyKZWWFM59pic.twitter.com/fQU3PtcP8n