H Lady Gaga σε ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ για τη δυναστεία Gucci;

Η Lady Gaga είναι σε συζητήσεις για να υποδυθεί τη χήρα του Μαουρίτσιο Γκούτσι , Πατρίτσια Ρετζάνι στην επερχόμενη δραματική ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «Gucci» βασισμένη σε αληθινό έγκλημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κινηματογραφικό έργο θα ακολουθεί την αληθινή ιστορία της καταδίκης της Πατρίτσια Ρετζάνι για τη δολοφονία του συζύγου της, μεγιστάνα της μόδας, όταν ανακάλυψε ότι ήταν άπιστος. Ενώ η ταινία είναι «στα σκαριά» από τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με το THR, η εταιρεία διανομής MGM μόλις αγόρασε το κινηματογραφικό πρότζεκτ.

Η ταινία «Gucci» αντλεί έμπνευση από το βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed».