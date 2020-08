Η Lauryn Hill τραγουδά σε νέο φιλμ του Louis Vuitton

Το «Doo Wop (That Thing)» τραγουδά η Lauryn Hill στο νέο φιλμ που έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα ο Louis Vuitton

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

H διάρκειας 21 λεπτών ταινία συμπίπτει με το show για την ανδρική κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021 του οίκου ειδών πολυτελείας και η οποία έλαβε χώρα νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, στη Σαγκάη.

«Η κ. Lauryn Hill δημιούργησε μια πρωτότυπη ηχογράφηση που γεννήθηκε από κατάπληξη, ανυποχώρητη χαρά και ηχητική φαντασία» λέει ο Βίρτζιλ Άμπλο, ο διευθυντής δημιουργικού στις ανδρικές κολεξιόν του LV,. «Για μένα, η κ. Lauryn Hill είναι για πάντα μούσα».

Σε σκηνοθεσία της Naima Ramos-Chapman, η ασπρόμαυρη μικρού μήκους ταινία δείχνει τη Hill με πάθος να ερμηνεύει, μαζί με μία μπάντα, έξι τραγούδια: το «Guarding The Gates» από το άλμπουμ «Queen & Slim», το «Black Rage» καθώς και αγαπημένα κλασικά της κομμάτια από το ιστορικό άλμπουμ της με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της το 1998, το «The Miseducation of Lauryn Hill» - τα «Everything is Everything», «Lost Ones», «Ex Factor» και, βεβαίως, το «Doo Wop (That Thing)». Η ηχογράφηση αυτών των ερμηνειών έγινε στα τέλη Ιουλίου, στο MLH Studio στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στο show του Άμπλο στη Σαγκάη στις 7 Αυγούστου, με προβολή της σε οθόνη κάπου στη μέση της εξέλιξης του ντεφιλέ. Η Hill ανακοίνωσε ότι ο Άμπλο και ο οίκος Louis Vuitton θα έκαναν δωρεά στο ίδρυμα MLH Foundation και «το σύνολο των ποσών θα πήγαινε σε επιχειρήσεις Μαύρων που υπέστησαν πλήγμα από την COVID-19 και άλλα δεινά».