Η Ντέμι Λοβάτο θα ερευνά τα UFO σε νέα σειρά ντοκιμαντέρ

Η Ντέμι Λοβάτο θα μάθει αν η αλήθεια είναι εκεί έξω σε μια νέα σειρά, χωρίς σενάριο, με θέμα τα UFO (Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη σειρά του τηλεοπτικού δικτύου Peacock «Unidentified with Demi Lovato», η σούπερ σταρ της μουσικής και ηθοποιός, ο σκεπτικιστής καλύτερος της φίλος, Μάθιου και η αδερφή της, Ντάλας προσπαθούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας για τα φαινόμενα UFO. Κατά τη διάρκεια συζητήσεων με κορυφαίους εμπειρογνώμονες, οι τρεις τους θα ερευνούν πρόσφατες μαρτυρίες για συναντήσεις με UFO, θα αποκαλύπτουν μυστικές κυβερνητικές εκθέσεις και θα διεξαγάγουν δοκιμές σε γνωστά ως σημεία, στα οποία έχουν θεαθεί UFO.

Σε πρώτη φάση θα προβληθούν τέσσερα επεισόδια της σειράς. Η Λοβάτο εκτός από παρουσιάστρια θα είναι εκτελεστική παραγωγός. Οι Σκούτερ Μπράουν, Σκοτ Μάνσον και Άλισον Κέι θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί για τη SB Projects και οι ΤζέιΝτι Ροθ, Άνταμ Γκρίνερ, και Σάρα Χάνσεμαν για τη GoodStory Entertainment.

Σύμφωνα με την περιγραφή της σειράς η Ντέμι Λοβάτο «ελπίζει να πείσει τους φίλους της, την οικογένειά της και τα εκατομμύρια των θαυμαστών της ότι όχι μόνο υπάρχουν έξυπνα όντα πέρα από τη Γη, αλλά ότι είναι ήδη εδώ... Σχεδιάζει να μάθει αρκετά για τους εξωγήινους παίρνοντας συνεντεύξεις από επιστήμονες και από απαχθέντες από εξωγήινους και κάνοντας τα δικά της πειράματα για να ξεκινήσει αυτές τις "στενές επαφές τρίτου τύπου" και να κάνει ειρήνη με τους εξωγήινους, και τελικά να σωθούμε».

Τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει το THR, το θέμα των UFO έχει περάσει από το περιθώριο της ψευδο-επιστήμης στη σοβαρότερη μελέτη από τα δημοφιλή μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Μια ιδιαίτερη επιτυχημένη ιστορία που δημοσιεύτηκε στους New York Times το 2017, μαζί με την κυκλοφορία βίντεο στο οποίο από το αμερικανικό ναυτικό καταγράφονται κινήσεις άγνωστου αεροσκάφους, φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι αντικείμενα έχουν εισέλθει επανειλημμένα στον περιορισμένης πρόσβασης εναέριο χώρο των ΗΠΑ, επιδεικνύοντας ικανότητες πλοήγησης πέρα από την τρέχουσα γνωστή τεχνολογία. Τον περασμένο μήνα, άρθρο του The New Yorker ανέφερε λεπτομερώς πώς τέτοια γεγονότα έχουν αλλάξει σταδιακά τη στάση του Πενταγώνου απέναντι στα «Mη Aναγνωρισμένα Eναέρια Φαινόμενα» (UAP). Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τα UFO / UAP έως τον Ιούνιο, η οποία θα παρέχει ορισμένες νέες πληροφορίες για το ζήτημα.