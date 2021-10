Η Ρόζαμουντ Πάικ θα είναι αφηγήτρια στο ηχητικό βιβλίο «The Eye of the World»

Η Ρόζαμουντ Πάικ η οποία πρωταγωνιστεί στη σειρά του Amazon Prime Video που βασίζεται στα βιβλία του Ρόμπερτ Τζόρνταν «The Wheel of Time», ανέλαβε επίσης την αποστολή της αφήγησης στην ηχητική έκδοσης του κλασικού έργου φαντασίας «The Eye of the World» του αείμνηστου συγγραφέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βιβλίο «The Eye of the World», που εκδόθηκε το 1990, είναι ο πρώτος τόμος του έπους «The Wheel of Time» του Τζόρνταν. Η Macmillan Audio ανακοίνωσε ότι το ηχητικό βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 16 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες πριν από την προβολή της σειράς στο Amazon.

Το ηχητικό βιβλίο έχει διάρκεια 30 ωρών και περιλαμβάνει έναν τεράστιο κατάλογο προφορών και χαρακτήρων.

«Είμαι ενθουσιασμένη που δίνω πνοή στη σειρά "The Wheel of Time" με διαφορετικό τρόπο για άλλη μια φορά» είπε η Πάικ σε δήλωσή της. «Το "The Wheel of Time" είναι μια εξαιρετική σειρά για τους ακροατές των ηχητικών βιβλίων που μπορούν να βυθιστούν μέσα της και απόλαυσα που έδωσα φωνή σε μία δυνατή συλλογή μοναδικών χαρακτήρων» είπε.

Η σειρά φαντασίας «The Wheel of Time» αντλεί στοιχεία από τις φιλοσοφίες του ευρωπαϊκού και ασιατικού πολιτισμού και εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο όπου υπάρχει μαγεία και μόνο ορισμένες γυναίκες επιτρέπεται να την ασκούν.

Ακολουθεί τη Moiraine Damodred (Πάικ) ως μέλος της ισχυρής, αποκλειστικά γυναικείας οργάνωσης «Aes Sedal», η οποία πηγαίνει σε ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο με πέντε νέους, ένας από τους οποίους πιστεύει ότι μπορεί να είναι η μετενσάρκωση ενός ατόμου που σύμφωνα με την προφητεία θα σώσει ή θα καταστρέψει την ανθρωπότητα.