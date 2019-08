Η Σάλμα Χάγιεκ για το άρθρο της στους ΝΥΤ για τον Γουάινστιν: Το έγραψα μόνη μου, κάθε λέξη

Η Μεξικανο - Αμερικανίδα ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Σάλμα Χάγιεκ τονίζει ότι έγραψε η ίδια το άρθρο στη New York Times για τον Χάρβι Γουάινστιν συμβάλλοντας στο βραβείο Πούλιτζερ που απέσπασαν οι συντάκτες της εφημερίδας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όταν η Σάλμα Χάγιεκ αποφάσισε να γράψει για την εμπειρία της συνεργασίας με τον παραγωγό του Χόλιγουντ που κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση γυναικών, οι φίλοι της, η οικογένεια και οι μάνατζερ προσδοκούσαν ότι θα είναι σαν κάθαρση.

Δεν μπορούσαν να προβλέψουν ότι το άρθρο “Harvey Weinstein Is My Monster Too” (Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν είναι δικό μου τέρας επίσης), στο οποίο αποκάλυψε ότι ο παραγωγός του Χόλιγουντ την παρενοχλούσε σεξουαλικά επί χρόνια θα ήταν ένας από τους λόγους που η εφημερίδα New York Times θα κέρδιζε βραβείο Πούλιτζερ.

“Ήμουν προετοιμασμένη για τρομερές αντιδράσεις” εξηγεί σε συνέντευξή της στο Vogue, η ηθοποιός, η οποία ξεκίνησε ως πρωταγωνίστρια σε τηλενουβέλες στην πατρίδα της το Μεξικό και στη συνέχεια αναζήτησε την τύχη στο Χόλιγουντ το 1991.

“Κάτι ακόμη πιο αναπάντεχο συνέβη” αναφέρει η Σάλμα Χάγιεκ. “Οι άνθρωποι τηλεφωνούσαν και έλεγαν: Μπορούμε να έχουμε το όνομα του συντάκτη που έγραψε το άρθρο για εκείνη;” σημειώνει.“Το έγραψα μόνη μου. Κάθε λέξη!” υπογραμμίζει.

Στην αρχή, όπως αποκαλύπτει οργίστηκε και σκεφτόταν: “Έγραψα ένα άρθρο για την υποτίμηση και όλοι με υποτιμούν”. "Στη συνέχεια είπα στον εαυτό μου “μπορώ να γράψω” που ήταν μεγάλη υπόθεση, καθώς είμαι δυσλεκτική. Μου έδωσε τόση αυτοπεποίθηση αυτό το άρθρο. Και μετά με απελευθέρωσε”, τονίζει η 52χρονη ηθοποιός, η οποία είναι παντρεμένη με τον Γάλλο δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, Φρανσουά Ανρί Πινό.

Η Σάλμα Χάγιεκ αναφέρει ότι στο Χόλιγουντ συνάντησε δυσκολίες ως 35χρονη ηθοποιός με καταγωγή από το Μεξικό και τον Λίβανο, ωστόσο σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει.

"Νομίζω ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου είναι τώρα. Πρέπει να καταλάβετε, είμαι 52. Ακόμη και πριν από 20 χρόνια, ήταν πολύ διαφορετικά για τις γυναίκες. Πώς ορίζει την επιτυχία; "Η επιτυχία έχει να κάνει με αυτή την ερώτηση λέει: «Αν πάρουν τα πάντα μακριά από σας, μπορείτε να κοιτάξετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και να είστε περήφανοι για το ταξίδι σας;»".

"Όσον αφορά τη δύναμη της αλλαγής; «Νομίζω ότι η δύναμη μου για αλλαγή είμαι εγώ», λέει στη συνέντευξή της στο τεύχος Σεπτεμβρίου της βρετανικής Vogue που επιμελήθηκε η δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ και είναι αφιερωμένο σε γυναίκες που εμπνέουν.