Η Σάρα Ραμίρες εντάσσεται στο «Sex and the City»

Η αγαπημένη ηθοποιός, γνωστή για το ρόλο της γιατρού Κάλι Τόρες στην ιατρική τηλεοπτική σειρά «Grey's Anatomy» και βραβευμένη με Tony, Σάρα Ραμίρες,(Sara Ramνrez) ανακοινώθηκε ότι θα βρίσκεται στην παραγωγή της επερχόμενης σειράς του «Sex and the City» με τίτλο «And Just Like That...».