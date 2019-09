Η Τζένιφερ Ανιστον έχανε δουλειές εξαιτίας των κιλών της - Η αποκάλυψη για τα «Φιλαράκια»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αποκάλυψη γίνεται σε ένα νέο βιβλίο με αφορμή την συμπλήρωση 25 χρόνων από το πρώτο επεισόδιο της σειράς.

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era», Σολ Αούστερλιτς, δήλωσε ότι είχαν πει στη ηθοποιό ότι είναι «πολύ χοντρή» για διάφορους ρόλους που είχε διεκδικήσει.