Η Warner Bros ετοιμάζει νέες ταινίες της σειράς «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Μία μεγάλη συμφωνία έγινε μεταξύ της Embracer Group AB, της Warner Bros και της New Line για νέες διασκευές των ταινιών «Ο 'Αρχοντας των Δαχτυλιδιών(The Lord of the Rings) και «Το Χόμπιτ(The Hobbit)».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ(David Zaslav) μέσω τηλεδιάσκεψης ανακοίνωσε την πολυετή συμφωνία παραγωγής «πολλών» ταινιών χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό της συμφωνίας με την Embracer Group την εταιρία που από μερικούς μήνες αγόρασε τα δικαιώματα των περισσότερων δημιουργημάτων του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν(JRR Tolkien).

«Η ευκαιρία να προσκαλέσουμε τους θαυμαστές βαθύτερα στον κινηματογραφικό κόσμο της Μέσης Γης είναι μεγάλη τιμή και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Middle-earth Enterprises και την Embracer σε αυτή την περιπέτεια, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση από την πλευρά της Warner Bros οι Μάικλ Ντε Λούκα(Michael DeLuca) και Πάμελα 'Αμπντυ(Pam Abdy)

Οι ταινίες θα γίνουν μέσω της εταιρείας παραγωγής New Line Cinema της Warner Bros, όπως έγινε και με τη τριλογία που γύρισε ο σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον(Peter Jackson), το διάστημα 2001 με 2003. Οι ταινίες απέφεραν σχεδόν 3 δισ. δολάρια σε όλο τον κόσμο, ενώ η τρίτη ταινία «The Return of the King» κέρδισε 11 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας σύμφωνα με το Variety.