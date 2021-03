H ζωή της Αγκάθα Κρίστι στο ντοκιμαντέρ «Agatha & Poirot: Partners in Crime»

Το βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι ITV ανακοίνωσε ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή και την καριέρα της Αγκάθα Κρίστι και του διάσημου λογοτεχνικού χαρακτήρα της, ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ θα είναι ο παρουσιαστής του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Agatha & Poirot: Partners in Crime», που θα διερευνά τις προσωπικές εμπειρίες της Αγκάθα Κρίστι και θα εξετάζει πώς επηρέασαν το έργο της.

Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ θα είναι και ο Ηρακλής Πουαρό και ο αντίκτυπος του χαρακτήρα του στη δημοφιλή κουλτούρα από την πρώτη του εμφάνιση στο αστυνομικό μυθιστόρημα «The Mysterious Affair at Styles» (Η μυστηριώδης υπόθεση Στάιλς) στη συνέχεια στο «Murder on the Orient Express» (Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές) και το «Death on the Nile» (Έγκλημα στον Νείλο).