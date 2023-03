Η 56χρονη σταρ, που είχε κερδίσει το αντίστοιχο Όσκαρ το 2001 για τον ρόλο της στην ταινία Monster’s Ball, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Jessica Chastain για να παραδώσει το ίδιο βραβείο στη Michelle Yeoh για τον ρόλο της στην ταινία Everything Everywhere All at Once.