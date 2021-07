House of Gucci: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ - Μόδα, ξέφρενα πάρτι και ένας φόνος - ΒΙΝΤΕΟ

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «House of Gucci», της ταινίας που πραγματεύεται τη δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι από τη σύζυγό του Πατρίτσια Ρετζιάνι και που που φέρει την υπογραφή του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Μόδα, στιλ, ξέφρενα πάρτι αλλά και ένας φόνος, κι όλα αυτά κάτω από τους ήχους του «Heart of Glass» των Blondie, περιλαμβάνονται στο τρέιλερ, στο οποίο σε πρώτο πλάνο βρίσκονται ονόματα της πρώτης γραμμής,όπως η Lady Gaga που υποδύεται τη Ρετζιάνι, ο Άνταμ Ντράιβερ στο ρόλο του Μαουρίτσιο Γκούτσι, ο Τζάρεντ Λέτο που υποδύεται τον Πάολο Γκούτσι, ο Αλ Πατσίνο ως ο Άλντο Γκούτσι και ο Τζέρεμι Άιρονς ως ο Ροδόλφο Γκούτσι.

Το «Ηouse of Gucci» είναι μία από τις δύο ταινίες του Αμερικανού σκηνοθέτη που κάνουν πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο. Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» και περιγράφει τον παρηκμασμένο γάμο της Πατρίτσια Ρετζιάνι και του Μαουρίτσιο Γκούτσι, την ενορχήστρωση της δολοφονίας του και την καταδίκη της Ρετζιάνι.

Στις 27 Μαρτίου 1995, ο Μαουρίτσιο δολοφονήθηκε μπαίνοντας στο γραφείο του. Αρχικά, η αστυνομία θεώρησε ότι η δολοφονία του συνδεόταν είτε με οικογενειακές διαμάχες των Γκούτσι, είτε με τους δεσμούς του με πρόσωπα του υποκόσμου που είχε γνωρίσει στο καζίνο. Μετά το θάνατό του η Πατρίτσια ήταν πολύ «απρόσεκτη» λέγοντας σε φίλους και ακόμη και δημοσιογράφους ότι τον ήθελε νεκρό. Η πρώην σύζυγος του Μαουρίτσιο Γκούτσι, καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκισης.

Δείτε το τρέιλερ: