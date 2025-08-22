Quantcast
Η Μπλέικ Λάιβλι θα πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία «The Survival List» - Real.gr
18:00, 22/08/2025
Η Μπλέικ Λάιβλι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία «The Survival List».

Η «ρομαντική κωμωδία δράσης» ακολουθεί μια διανοούμενη παραγωγό ριάλιτι, την Άνι, η οποία αναλαμβάνει, παρά τη θέλησή της, μια νέα εκπομπή με παρουσιαστή τον διάσημο ειδικό επιβίωσης Τσόπερ Λέιν. Όταν ένα ναυάγιο τους αφήνει ακινητοποιημένους σε ένα έρημο νησί, η Άνι ανακαλύπτει ότι ο Τσόπερ είναι απατεώνας και δεν ξέρει τίποτα για την επιβίωση, αφήνοντάς την υπεύθυνη να βρει πώς να τους κρατήσει ζωντανούς. Αναγκασμένοι να συνεργαστούν, αρχίζουν να ανακαλύπτουν μια απίθανη χημεία.

