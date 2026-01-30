Η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει στις rom-com μαζί με τον Στίβεν Μέρτσαντ - Real.gr

Η δημοφιλής ηθοποιός Κάμερον Ντίαζ (Cameron Diaz) και ο Βρετανός κωμικός και σεναριογράφος Στίβεν Μέρτσαντ (Stephen Merchant) ενώνουν τις δυνάμεις τους για μία νέα ρομαντική κομεντί (προς το παρόν χωρίς τίτλο) της Amazon MGM Studios.

Ο Μέρτσαντ θα αναλάβει, επίσης, τη σκηνοθεσία, βασισμένος σε σενάριο που συνυπογράφει με τον Τζον Μπάτλερ (John Butler).

Η ταινία ακολουθεί «έναν εργασιομανή Βρετανό (Μέρτσαντ), ο οποίος εργάζεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης και χρειάζεται μία σύζυγο για λόγους κοινωνικού γοήτρου. Σε αυτό το πλαίσιο, συνάπτει συμφωνία με μία οικονομικά πιεσμένη stand-up κωμικό (Ντίαζ), η οποία δέχεται την πρόταση με μοναδικό κίνητρο την απόκτηση ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Ωστόσο, ο εικονικός γάμος τους στην πορεία εξελίσσεται σε ένα απροσδόκητο ειδύλλιο».

Την παραγωγή υπογράφουν οι Λι Άιζενμπεργκ (Lee Eisenberg) και Μέρτσαντ, μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen), Έβαν Γκόλντμπεργκ (Evan Goldberg), Τζέιμς Γουίβερ (James Weaver) και Τζος Φέιγκεν (Josh Fagen) για λογαριασμό της Point Grey Pictures.

Σύμφωνα με το Deadline, η Νάταλι Σάντι (Natalie Sandy) θα αναλάβει χρέη εκτελεστικής παραγωγού. Σημειώνεται ότι η Point Grey και η Amazon MGM Studios έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στις δημοφιλείς σειρές «The Boys», «Gen V» και «Invincible».

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια στη συνέχεια θα βρεθεί στο πλευρό των Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) και Ματ Μπόμερ (Matt Bomer) στη μαύρη κωμωδία «Outcome», σε σκηνοθεσία και συν-σενάριο του Τζόνα Χιλ (Jonah Hill) για την Apple Original Films. Επίσης, βρίσκεται στο πρωταγωνιστικό καστ της κωμωδίας-δράσης του Netflix «Bad Day» και στο «Shrek 5» της DreamWorks Animation, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ