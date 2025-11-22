Η Κατερίνα Παπουτσάκη στο InStyle: «Επουλώνω γρήγορα τις πληγές μου – Είναι πιο σημαντικό για μένα να ζήσω το παρόν» - Real.gr

Ανακουφιστικά γήινη. Απολαυστικά αέρινη. Η Κατερίνα Παπουτσάκη κρύβει μέσα της μια πύρινη δύναμη που της επιτρέπει να ζει το παρόν χωρίς φόβο και μακριά από την ασφάλεια του ενστίκτουτης. Πάνω σε ένα σύννεφο θετικότητας, γεμάτη συναίσθημα. από την Ξένια Ιωάννου Τι πρέπει να έχει κάποιος για να σε κερδίσει; Αυθεντικότητα νομίζω. Είναι κάτι που το […]

