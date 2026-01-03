Η Μάικι Μάντισον πρωταγωνίστρια στη νέα ταινία του Τσάρλι Πόλιντζερ - Real.gr

Ο Τσάρλι Πόλιντζερ (Charlie Polinger) κέρδισε τις εντυπώσεις στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, με τίτλο «The Plague», μια οπτικά τολμηρή και θεματικά αδιάλλακτη ματιά πάνω στο ψυχολογικό μαρτύριο του εφηβικού εκφοβισμού.

Τώρα, ο σκηνοθέτης, σε συνεργασία με την Α24, ετοιμάζει την επόμενη ταινία του, μια σκοτεινή μεταφορά του κλασικού διηγήματος του Έντγκαρ Άλαν Πόε (Edgar Allan Poe), «The Masque of the Red Death» στην οποία θα πρωταγωνιστήσει η Μάικι Μάντισον (Mikey Madison).

Σημειώνεται ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μόλις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο «The Social Reckoning» του Άαρον Σόρκιν (Aaron Sorkin).

Σε δηλώσεις του στο GoldDerby, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος αποκάλυψε πως η ταινία βρίσκεται ήδη σε στάδιο προπαραγωγής με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Βουδαπέστη…για αναζήτηση τοποθεσιών, καθώς τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν από εδώ τον Φεβρουάριο. Δεν είμαι σίγουρος για το πόσα μπορώ να αποκαλύψω, αλλά θα είναι με την A24 και ναι, η Μάικι Μάντισον κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο» είπε χαρακτηριστικά.