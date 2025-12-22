Η Μάιλι Σάιρους θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς - Real.gr

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Ιανουαρίου και τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 3 Ιανουαρίου.
Το «Dream As One» γράφτηκε από την Μάιλι Σάιρους μαζί με τους Αντριου Γουάιτ, Μαρκ Ρόνσον και Σάιμον Φράνγκλεν για τη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Avatar» με την οποία ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον φέρνει το κοινό πίσω σε μια νέα, καθηλωτική περιπέτεια στον κόσμο του πλανήτη Πανδώρα.
«Μια μουσικός που δεν χρειάζεται συστάσεις, η Μάιλι Σάιρους είναι μια δύναμη σε ό,τι κάνει. Το τραγούδι της “Dream as One” από το “Avatar: Fire and Ash” είναι ήδη θριαμβευτικό, έχοντας απήχηση στο κοινό σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι. «Με τεράστιο ενθουσιασμό καλωσορίζουμε τη Μάιλι Σάιρους στο Παλμ Σπρινγκς και της απονέμουμε το βραβείο Εξαίρετου Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος» πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ