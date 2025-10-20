Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 και της Marc στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Απόψε στις 18:45 - Real.gr

Απόψε, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της νέας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.
Ποια είναι τα πιο καυτά προβλήματα, που απασχολούν την κοινωνία;
Πώς κρίνουν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο και ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς πολιτικοί;
Ποιο κόμμα θα ψήφιζαν, εάν τώρα είχαμε εκλογές;
Ποιο πρόσωπο πιστεύουν ότι θα μπορούσε να ηγηθεί στον χώρο της Κεντροαριστεράς;
Ποιοι βλέπουν θετικά και ποιοι αρνητικά, το ενδεχόμενο νέων κομμάτων;
Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.