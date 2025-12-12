Η Μίλι 'Αλκοκ στον ρόλο της Kara Zor-El στην ταινία «Supergirl» - Real.gr

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Supergirl» ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ήρθε στο φως από τον επίσημο λογαριασμό της DC Studios στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η νέα προωθητική αφίσα της ταινίας.

Πρωταγωνιστεί η Μίλι ‘Αλκοκ (Milly Alcock), γνωστή από την συμμετοχή της στο «House of the Dragon», στον ρόλο της Kara Zor-El, του εμβληματικού χαρακτήρα της DC Comics που δημιουργήθηκε από τους Ότο Μπάιντερ (Otto Binder) και Αλ Πλαστίνο (Al Plastino).

Tο σενάριο υπογράφει η ‘Ανα Νογκέιρα (Ana Nogueira) βασισμένο σε κόμικ των Τομ Κινγκ (Tom King) και Μπίλκις Έβελι (Bilquis Evely) ενώ η σκηνοθεσία είναι Κρεγκ Γκιλέσπι (Craig Gillespie). Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη «όταν ένας απρόσμενος και αδίστακτος εχθρός χτυπάει πολύ κοντά στο σπίτι της, η Kara Zor-El γνωστή και ως «Supergirl», αναγκάζεται απρόθυμα να συνεργαστεί με έναν απίθανο σύμμαχο, σε ένα επικό, γαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης».