Η Μίλι 'Αλκοκ στον ρόλο της Kara Zor-El στην ταινία «Supergirl» - Real.gr

Η Μίλι ‘Αλκοκ στον ρόλο της Kara Zor-El στην ταινία «Supergirl»

11:45, 12/12/2025
Η Μίλι ‘Αλκοκ στον ρόλο της Kara Zor-El στην ταινία «Supergirl»

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Supergirl» ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ήρθε στο φως από τον επίσημο λογαριασμό της DC Studios στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η νέα προωθητική αφίσα της ταινίας.

Πρωταγωνιστεί η Μίλι ‘Αλκοκ (Milly Alcock), γνωστή από την συμμετοχή της στο «House of the Dragon», στον ρόλο της Kara Zor-El, του εμβληματικού χαρακτήρα της DC Comics που δημιουργήθηκε από τους Ότο Μπάιντερ (Otto Binder) και Αλ Πλαστίνο (Al Plastino).

Tο σενάριο υπογράφει η ‘Ανα Νογκέιρα (Ana Nogueira) βασισμένο σε κόμικ των Τομ Κινγκ (Tom King) και Μπίλκις Έβελι (Bilquis Evely) ενώ η σκηνοθεσία είναι Κρεγκ Γκιλέσπι (Craig Gillespie). Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη «όταν ένας απρόσμενος και αδίστακτος εχθρός χτυπάει πολύ κοντά στο σπίτι της, η Kara Zor-El γνωστή και ως «Supergirl», αναγκάζεται απρόθυμα να συνεργαστεί με έναν απίθανο σύμμαχο, σε ένα επικό, γαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης».

