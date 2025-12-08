Quantcast
Η πρώτη ταινία Star Wars θα επιστρέψει στους κινηματογράφους το 2027 - Real.gr
real player

Η πρώτη ταινία Star Wars θα επιστρέψει στους κινηματογράφους το 2027

12:30, 08/12/2025
Η πρώτη ταινία Star Wars θα επιστρέψει στους κινηματογράφους το 2027

Η πρώτη ταινία Star Wars θα επιστρέψει στους κινηματογράφους το 2027 με αφορμή την 50η επέτειό της.

Η πρώτη ταινία Star Wars που κυκλοφόρησε και η τέταρτη χρονολογικά – πρόκειται να προβληθεί στους κινηματογράφους στις 19 Φεβρουαρίου 2027, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 50η επέτειο του κινηματογραφικού franchise.

Σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars καλούνται οι θαυμαστές να ενημερώνονται για περισσότερες λεπτομέρειες και αναμένουν να γνωστοποιηθεί πότε και πού μπορούν να αγοράσετε εισιτήρια για αυτό το μοναδικό γεγονός.

Η μητρική εταιρεία Disney ανακοίνωσε αρχικά πριν από μερικούς μήνες ότι θα επαναφέρει την ταινία, που αργότερα μετονομάστηκε σε «Star Wars: Episode IV – A New Hope», αλλά τώρα πρόκειται να φτάσει στους κινηματογράφους νωρίτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Και, μόλις τώρα ανακοινώθηκε ότι θα είναι μια «πρόσφατα αποκατεστημένη» έκδοση της αρχικής ταινίας, η ίδια που προβλήθηκε στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λονδίνο νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Film on Film.

Η πρωτότυπη ταινία διαφέρει σε κάποια στοιχεία από την Ειδική Έκδοση του 1997, η οποία την αντικατέστησε σχεδόν εξ ολοκλήρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

13:10 08/12
Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες - Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες - Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

11:30 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του

Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του

12:27 08/12
Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

12:52 08/12
Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ

12:44 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved