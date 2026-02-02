Η σειρά «Stranger Things» σε animation εκδοχή θα κυκλοφορήσει το 2026 - Real.gr

Σειρά animation με τίτλο «Stranger Things: Tales from '85» θα κυκλοφορήσει το Netflix εντός του 2026.

Η σειρά αναμένεται να ακολουθεί τους ίδιους χαρακτήρες από την πρωτότυπη live-action που ολοκληρώθηκε μετά από πέντε σεζόν στην υπηρεσία streaming.

Η animation εκδοχή, που διαδραματίζεται μεταξύ της 2ης και 3ης σεζόν του «Stranger Things» θα περιλαμβάνει νέους ηθοποιούς που θα δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες. H Μπρούκλιν Ντέιβι Νόρστεντ θα είναι η Ιλέβεν, ο Λούκα Ντίαζ ο Μάικ, η Τζόλι Χόανγκ Ράπαπορτ η Μαξ, ο Μπράξτον Κουίνι ο Ντάστιν, ο Ελάισα Γουίλιαμς θα είναι ο Λούκας, ο Μπεν Πλεσάλα ο Γουίλ και ο Μπρετ Γκίπσον ο Χόπερ.