Η ταινία «Happy Gilmore 2» καταρρίπτει ρεκόρ streaming - Real.gr

Η ταινία «Happy Gilmore 2» καταρρίπτει συνεχώς ρεκόρ streaming.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen Streaming, η συνέχεια της κωμωδίας του 1996 με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ ήταν η ταινία με τις περισσότερες προβολές streaming την εβδομάδα 21-27 Ιουλίου με 2,9 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής από τις 25 Ιουλίου, όταν έκανε πρεμιέρα στο Netflix.

Με αυτή την τηλεθέαση, έχει καταρρίψει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σύνολο προβολών σε μία εβδομάδα για ταινία στην ιστορία του top 10 του streaming της Nielsen. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε η ταινία «Glass Onion: A Knives Out Mystery» η οποία συγκέντρωσε 2,2 δισεκατομμύρια λεπτά όταν έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2023.