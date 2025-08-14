Η Τέιλορ Σουίφτ αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» - Real.gr

Η κορυφαία ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast «New Heights», που παρουσιάζουν ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι (Travis Kelce), και ο αδελφός του, Τζέισον (Jason Kelce).

Η Σουίφτ μοιράστηκε, επίσης, το εξώφυλλο και τη λίστα των τραγουδιών, δίνοντας μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές της για το νέο της μουσικό πρότζεκτ.

Το «The Life of a Showgirl» αποτελεί το 12ο άλμπουμ της καριέρας της, με ισάριθμα κομμάτια.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει μια διασκευή του θρυλικού τραγουδιού του Τζορτζ Μάικλ (George Michael), «Father Figure», από το 1987, ενώ περιλαμβάνει μια συνεργασία με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter), στο ομώνυμο τραγούδι.