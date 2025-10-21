Η θρυλική άνοδος των Κένεντι γίνεται σειρά με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ - Real.gr

Το Netflix σε συνεργασία με την Chernin Entertainment έδωσε το πράσινο φως για τη νέα, δραματική σειρά με τίτλο «Kennedy», η οποία θα εστιάσει στη ζωή της πιο εμβληματικής οικογένειας των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Variety.

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Μάικλ Φασμπέντερ (Michael Fassbender) θα αναλάβει το ρόλο του πατριάρχη της οικογένειας Τζόζεφ Π. Κένεντι (Joseph P. Kennedy).

Η σειρά, θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια βασισμένη στο βιβλίο του Φρέντρικ Λόγκεβαλ (Fredrik Logevall), «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» και αναμένεται να αποτελέσει το αμερικανικό αντίστοιχο του «The Crown».

Υπόσχεται ότι θα «αποκαλύψει τις προσωπικές σχέσεις, τους έρωτες, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες που διαμόρφωσαν την πιο εμβληματική δυναστεία στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία».