Ice on Fire: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αφηγητής και παραγωγός του ντοκιμαντέρ για την κλιματική αλλαγή

Ο ηθοποιός-παραγωγός και ακτιβιστής για την προστασία του περιβάλλοντος, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η σκηνοθέτης Λέιλα Κόνερς και ο σεναριογράφος-σύμβουλος, Θομ Χάρτμαν, οι οποίοι συνεργάστηκαν στο ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον "The 11th Hour" ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους για μια εξαιρετικά πειστική ανάλυση της κλιματικής αλλαγής, που έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί στις 11 Ιουνίου από το HBO.

Η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ, διοργανώθηκε στις Κάννες, όπου ο Ντι Κάπριο προωθούσε και την ταινία "Once Upon a Time in Hollywood" στην οποία πρωταγωνιστεί.