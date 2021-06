«Impact with Gal Gadot»- Σειρά ντοκιμαντέρ με καθηλωτικές ιστορίες γυναικών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-National Geographic

Σε παραγωγή των Gal Gadot (Wonder Woman), Jaron Varsano (Cleopatra), τη βραβευμένη με Oscar ® σκηνοθέτη Vanessa Roth (Freeheld), την Tara Long (προτεινόμενη για Emmy ® L.A. Burning: The Riots 25 Years Later) του Entertainment One (eOne) και τον Ryan Pallota, τα έξι επεισόδια της μίνι σειράς-ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμα στο κανάλι του National Geographic στο YouTube. Η σειρά θα προβληθεί επίσης με τη μορφή ενός σπέσιαλ δίωρου ντοκιμαντέρ το Σάββατο 3 Ιουλίου στις 20.10 στο National Geographic.