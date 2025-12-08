ΗΠΑ-Χρυσές Σφαίρες: Εννέα υποψηφιότητες για το «One Battle After Another» - Real.gr

Με εννέα υποψηφιότητες, το πολιτικό δράμα «One Battle After Another» (ελληνικός τίτλος: «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»), η τελευταία ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, κυριάρχησε στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Το νορβηγικό δράμα «Affeksjonsverdi» («Συναισθηματική Αξία») κατέλαβε τη δεύτερη θέση με οκτώ υποψηφιότητες.

Ακολουθεί το θρίλερ «Sinners» («Αμαρτωλοί») με επτά υποψηφιότητες.

Οι νικητές για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες -που θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ- θα ανακοινωθούν σε τελετή στις 11 Ιανουαρίου στο Μπέβερλι Χιλς.

