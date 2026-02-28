ΗΠΑ: Έκλεισε η συμφωνία 110 δισ. δολαρίων για εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance - Real.gr

Ο αμερικανικός τηλεοπτικός και κινηματογραφικός όμιλος Paramount Skydance θα αποκτήσει τον ανταγωνιστικό του όμιλο Warner Bros Discovery (WBD), αξίας 110 δισ. δολαρίων συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανακοίνωσε την Παρασκευή, βάζοντας τέλος σε μια μακροχρόνια διαμάχη με το Netflix.

Η νέα οντότητα θα περιλαμβάνει τα στούντιο του Χόλιγουντ Warner Bros και Paramount, όπως και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN και τις υπηρεσίες streaming HBO Max και Paramount+, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

“Η Netflix είχε το νόμιμο δικαίωμα να ανταποκριθεί στην προσφορά της Paramount Skydance. Όπως όλοι γνωρίζετε, τελικά αποφάσισαν να μην το κάνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή συμφωνίας με την Paramount Skydance. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων”, δήλωσε ο Μπρους Κάμπελ της Warner Bros.

Η συμφωνία – η οποία περιλαμβάνει χρέος ύψους περίπου 29 δισ. δολαρίων – είναι μία από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στον χώρο media του Χόλιγουντ και θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο στον κόσμο, επιτρέποντας στην Paramount να αξιοποιήσει τον “θησαυρό” της Warner, με franchise όπως τα “Fantastic Beasts” και “The Matrix”.

Θα επιτρέψει επίσης στην Paramount να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα του streaming, με μια πιθανή συγχώνευση των HBO Max και Paramount+, επιτρέποντάς της να κερδίσει μερίδιο αγοράς και να ανταγωνιστεί τον ηγέτη της αγοράς, τη Netflix.

Η συμφωνία βάζει τέρμα σε έναν πόλεμο προσφορών, αφού η Netflix αρνήθηκε να ανταποκριθεί στην τελευταία προσφορά της Paramount ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή.

Οι επικεφαλής του γίγαντα του streaming ξεκαθάρισαν ότι “αρνούνται” να υποβάλουν προσφορά υψηλότερη αυτής της Paramount Skydance, αφού το διοικητικό συμβούλιο της WBD την έκρινε “ανώτερη”.

Η Paramount επιδίωκε την εξαγορά της Warner Bros από τα τέλη του περασμένου έτους, αυξάνοντας συνεχώς την προσφορά της.

Η εταιρεία έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της Warner να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτείνοντας την πιθανότητα μιας βελτιωμένης προσφοράς σε μετρητά.

Η προσφορά προϋποθέτει ασυνήθιστους οικονομικούς ελιγμούς και προσωπική χρηματοδοτική υποστήριξη του Λάρι Έλισον, ιδρυτή του ομίλου Oracle και πατέρα του επικεφαλής της Paramount Skydance Ντέιβιντ Έλισον.

Ο Λάρι Έλισον υποστηρίζει σθεναρά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ – αυτός ο τελευταίος επέμενε εξαρχής πως εκείνος θα έλεγε προσωπικά την τελευταία λέξη για την εξαγορά του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού στούντιο με πελώριο κατάλογο και των καναλιών του, ιδίως του CNN.

Νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερες επιλογές και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Εργαζόμενοι στον κινηματογράφο ανησυχούν επίσης ότι η συγχώνευση των μεγάλων στούντιο του Χόλιγουντ θα μπορούσε να κοστίσει θέσεις εργασίας και να μειώσει τον αριθμό των ταινιών που προβάλλονται στη μεγάλη οθόνη.