Iron Maiden: 6 ακόμη Ευρωπαϊκά shows της «Legacy of the Beast World Tour 2022»

Οι Iron Maiden ανακοινώνουν 6 ακόμη Ευρωπαϊκά shows της «Legacy of the Beast World Tour 2022», συμπεριλαμβάνοντας μία εμφάνιση στην Ελλάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 16 Ιουλίου 2022.

Οι IRON MAIDEN πρόσθεσαν άλλες έξι Ευρωπαϊκές ημερομηνίες στην περιοδεία «Legacy Of The Beast 2022», συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού Σταδίου, στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου. Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε στις 4 Δεκεμβρίου στις 10 π.μ. Όπως πάντα, υπάρχει αποκλειστική προπώληση για τα μέλη του fan club των Iron Maiden. Special guests στη συναυλία θα είναι οι Airbourne και support act οι Lord of The Lost.

Το show αυτό έχουν ήδη δει σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και το έχουν αγκαλιάσει οι θαυμαστές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για το πιο θεαματικό show στη μέχρι τώρα πορεία του συγκροτήματος, με μια set list αγαπημένων κομματιών από τις προηγούμενες δεκαετίες. Το show του 2022 θα έχει και μια μικρή γεύση από το νέο στούντιο άλμπουμ «Senjutsu» των Maiden - το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στη θέση #1 στην Ελλάδα και παίζεται ζωντανά για πρώτη φορά.

Όπως αναφέρει ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Rod Smallwood,

«Το επόμενο καλοκαίρι θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε την τεράστια ευρωπαϊκή περιοδεία Legacy of the Beast σε στάδια, η οποία είχε αρχικά οριστεί για το 2020 και από τότε άλλαξε ημερομηνία δύο φορές! Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουμε συναυλίες σε μερικές από τις σπουδαιότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, όπου δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ. Θα κάνουμε μερικές αλλαγές στην παραγωγή και στο setlist για να προσθέσουμε μερικά τραγούδια από τον καινούριο δίσκο «Senjutsu» και σχεδιάζουμε να γίνει η Legacy of the Beast tour περισσότερο θεαματική από το αρχικό show, αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα συμπεριλάβουμε όλα τα στοιχεία της αρχικής περιοδείας και τα αγαπημένα μας Maiden τραγούδια. Θα απολαύσουμε επί σκηνής το Spitfire αεροπλάνο, τον Icarus κι ένα φαντασμαγορικό κι εντυπωσιακό show με φωτιές και πυροτεχνήματα. Θα προσπαθήσουμε ωστόσο να σας ταρακουνήσουμε λίγο, μιας και πλέον ο αγαπημένος μας TrooperEddie θα έχει σοβαρό ανταγωνισμό σε έναν νέο “Senjutsu κόσμο” τον οποίο θα προσθέσουμε στα σκηνικά».

Ο τραγουδιστής των Maiden, BruceDickinson προσθέτει:

«Ανυπονούμε για τη συναυλιακή μας επιστροφή στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά κι είναι υπέροχο το γεγονός ότι μπορούμε να προσθέσουμε την Αθήνα, αλλά και τα υπόλοιπα shows σε πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης που υπάρχουν χιλιάδες Maidenfans. Είμαι πραγματικά ενθουσιαμένος σχετικά με τις νέες προσθήκες της περιοδείας όπου και θα παρουσιαστεί ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, για αυτόν τον λόγο ανυπομονούμε να δουν όλοι όσα έχουμε ετοιμάσει για αυτούς. Όλοι μας στο συγκρότημα απολαύσαμε την Legacy περιοδεία για αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία τη στιγμή που θα βγούμε και πάλι στον δρόμο και θα διασκεδάσουμε με όλους τους fans μας που έχουμε τόσο καιρό να δούμε!»

Η πλήρης λίστα των νέων ημερομηνιών που προστέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Περιοδεία είναι η ακόλουθη:

22 ΜΑΪΟΥ ΚΡΟΑΤΙΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ, ARENA ZAGREB

24 ΜΑΪΟΥ ΣΕΡΒΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, STARK ARENA

26 ΜΑΪΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙA ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ROMEXPO OUTDOOR

29 ΜΑΪΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΕΒΟ, VDNG

13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡIA ΣΟΦΙΑ, ARENA ARMEEC

16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Αν θες να δεις την πλήρη λίστα των ημερομηνιών των ευρωπαϊκών σταθμών της περιοδείας Legacy Of The Beast 2022 Tour, ακολούθησε τον σύνδεσμο www . ironmaiden . com

H παραγωγή και το setlist του The Legacy of the Beast tour είναι εμπνευσμένα από το βραβευμένο δωρεάν mobile game των Iron Maiden το οποίο είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσει όποιος το επιθυμεί σε πλατφόρμα iOS, αλλά και Android μέσω του www. ironmaiden.com/play.

Το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 θα είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο μεγάλο βιβλίο της συναυλιακής ιστορίας της χώρας. Εκείνο το βράδυ οι Iron Maiden θα βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο μπροστά σε χιλιάδες fans για να παρουσιάσουν το μεγαλύτερο και μακράν πιο επιτυχημένο show της ιστορίας τους με ένα setlist που θα περιλαμβάνει τα σπουδαιότερα τραγούδια τους.

4 χρονιά μετά την τελευταία μνημειώδη εμφάνισή τους οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα για να αποδείξουν ακόμη μια φορά επί σκηνής γιατί είναι το μεγαλύτερο γκρουπ της γενιάς τους. Oι Bruce Dickinson, Steve Harris, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers και Nicko McBrain είναι γνωστό ότι δεν αστειεύονται στα live τους όπως έχει αποδείξει η ιστορία της Maiden-ικής αρμάδας.

Ας μην γελιόμαστε άλλωστε. Για περισσότερα από 45 χρόνια οι Iron Maiden είναι θεσμός. Έχοντας αναθρέψει εκατομμύρια fans σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν σταματούν λεπτό να περιοδεύουν στον πλανήτη με ψυχή 25άρη δίνοντας λυσσαλέα shows σε κάθε του γωνιά, μπροστά από το εκστασιασμένο κοινό τους. Μόλις ο Bruce Dickinson δώσει το έναυσμα οι στεντόρειες μπασογραμμές του αρχηγού Steve Harris θα συνθέσουν ένα τσιμεντένιο rhythm section με τα ταμπουροχτυπήματα του Nicko McBrain πριν οργιάσει το κιθαριστικό τρίο των Smith, Murray και Gers.

Η Legacy of the Beast Tour έρχεται απλά για να επιβεβαιώσει τον μύθο τους, κάνοντας sold out τις αρένες και τα φεστιβάλ που φιλοξενούν τα shows τους παίζοντας τραγούδια βγαλμένα από τα πιο υγρά όνειρα των οπαδών τους, με ένα τεράστιο stage, που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας, ικανό για να στεγάσει το Maiden-ικό υπερθέαμα.

Οι δεσμοί τους με το ελληνικό καιρό κρατάνε πολλά χρόνια, ικανά να θρέψουν έναν στρατό από maiden-άκηδες σε όλη τη χώρα που συλλέγουν μανιωδώς ότι κυκλοφορούν ακολουθώντας τους πιστά σε κάθε Live εμφάνιση τους. Μέσα από μια κολοσσιαία δισκογραφία με 17 studio albums, 13 live 4eps και κάμποσα compilations οι Ιron Maiden εγκαθίδρυσαν μια Heavy metal δυναστεία μέσα από μνημειώδεις δίσκους όπως οι Iron Maiden, The Number of The Beast, Piece of Mind, Powerslave, Seventh Son of A Seventh Son, Somewhere In Time, Fear of The Dark, Brave New World.

Όσο για τα τραγούδια που στιγμάτισαν για πάντα τις ζωές μας, η λίστα είναι μακρά με αναρίθμητους ύμνους που τραγουδήθηκαν με όλη τη δύναμη που είχαν οι fans στα πνευμόνια τους. Από τα Running Free, The Trooper, Aces High, Hallowed be Thy Name στα Flight of Icarus, Fear of The Dark, 2 Minutes to Midnight, The Evil that men do κι από τα Rime of the Ancient Mariner, Stranger in A Strange Land, Afraid to Shoot Strangers, The Clansman, στα The Wicker Man, Sign of the Cross και Dance of Death όλη η πορεία των Maiden είναι γεμάτη από τραγούδια, γεννημένα να γίνουν κλασικά.

Κατέκτησαν κάθε κορυφή του είδους σπάζοντας τα στεγανά του ήχου και προσελκύοντας fans που κραύγαζαν #μόνομέιντεν σε όλες τις ομιλούσες γλώσσες του κόσμου. Μαζί τους στα εξώφυλλα των δίσκων, των αφισών, στις στάμπες των Tshirts μέχρι και στην ετικέτα της μπύρας τους ο θρυλικός Eddie τους συνοδεύει σε κάθε τους βήμα. Κάπως έτσι έγινε σήμα κατατεθέν του γκρουπ κι αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής κουλτούρας των τελευταίων τεσσάρων και βάλε δεκαετιών.

Ταξιδεύοντας από άκρη σε άκρη όλης της γης με το θηριώδες τζετ τους, οι Iron Maiden ήταν πολλά περισσότερα από ένα γκρουπ για όσους τους παρακολουθούν και τους αποθεώνουν σε πρώτη ευκαιρία. Ένας ξεχωριστός δεσμός που συνδέει το παρελθόν τους με το σήμερα και τιμά τις μουσικές τους ρίζες, φυτρώνοντας καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του τον σπόρο του χέβι μέταλ στις καρδιές όσων περήφανα τους ακολουθούν.

H πανδημία μπορεί να ανέκοψε για λίγο διάστημα τη συναυλιακή πορεία των Iron Maiden, ενώ η περιοδεία του Legacy of the Beast είχε αποθεωθεί σε όλα τα μήκη της γης, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2 εκατομμύρια θεατές. Ωστόσο το συγκρότημα έβαλε τέλος στη δισκογραφική του σιωπή που κράτησε έξι χρόνια, κυκλοφορώντας το Senjutsu τον Σεπτέμβριο του 2021, το οποίο εκτόξευσε ξανά τη δημοτικότητα του συγκροτήματος, που στρογγυλοκάθισε στην κορυφή των charts όλου του πλανήτη.

Το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 στο Ολυμπιακό Στάδιο οι Iron Maiden θα μας ανταμείψουν για τις τόσες μέρες συναυλιακής αποχής που αντέξαμε με το πιο εντυπωσιακό και πολυσυζητημένο show που είδαμε ποτέ από μέρους τους, εφάμιλλο της ιστορίας τους με λατρεμένο best of setlist. Τα τραγούδια θα τα διαλέξουν εκείνοι και υπόσχονται πως δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι κι ο τελευταίος θεατής να ουρλιάξει #μόνομέιντεν!

Μαζί τους, ως special guests θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Airbourne με το μπαρουτοκαπνισμένο rock n roll τους και οι Lord of the Lost που έχουν στις αποσκευές τους έναν από τους καλύτερους gothic metal δίσκους των τελευταίων ετών!

You can not miss that!

Αn Iconic Band in an Ιconic Venue!

Beware the Legacy of the beast!

Up the irons people!

“Το Legacy of the Beast Tour είναιτοαποκορύφωματης Heavy Metal δόξαςτων Iron Maiden”

*Η γενική προπώληση εισιτήριων για τη μεγαλειώδη επιστροφή των Iron Maiden ξεκίνησε το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ., ενώ αποκλειστικά τα μέλη του Fan Club του συγκροτήματος προμηθεύονται τα εισιτήριά τους από την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ.

Tα εισιτήρια ξεκινούν από 45€ (πλέον του κόστους της ηλεκτρονικής υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίου)