«Is This Thing On?»: Η νέα ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ, πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης - Real.gr

Η Searchlight Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Is This Thing On?» σε σκηνοθεσία Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper).

Το φιλμ, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του, ως η ταινία λήξης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) στις 10 Οκτωβρίου στο Alice Tully Hall του Lincoln Center.

Ο Κούπερ δήλωσε πως όλοι οι συντελεστές της ταινίας νιώθουν «ιδιαίτερη τιμή και ευλογία» που η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο NYFF, καθώς η πόλη αποτελεί το σκηνικό της.

«Η Νέα Υόρκη προσδίδει μια ενέργεια σε κάθε πτυχή της κινηματογραφικής δημιουργίας που απλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί», πρόσθεσε ο πολύπλευρος καλλιτέχνης.