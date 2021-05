Julia Roberts και Reese Witherspoon μεταφέρουν στην τηλεόραση το θρίλερ της Laura Dave

Καταφέρνεις ποτέ να πεις ότι ξέρεις κάποιον; Σε αυτό το ερώτημα αποπειράται να απαντήσει η συγγραφέας πολλών μπεστσέλερ Laura Dave με το τελευταίο μυθιστόρημά της, το οποίο κυκλοφόρησε στις 4 Μαΐου με τίτλο «The Last Thing He Told Me (Το Τελευταίο Πράγμα που Μου Είπε)».