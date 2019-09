Καναδάς: Στον μουσικό Ρόμπι Ρόμπερτσον το «Χρυσό Κλειδί του Τορόντο»

O Καναδός μουσικός Ρόμπι Ρόμπερτσον έχει πλέον το κλειδί της γενέτειράς του, του Τορόντο.

Στον Ρόμπι Ρόμπερτσον απονεμήθηκε το «Χρυσό Κλειδί της πόλης του Τορόντο» από τον δήμαρχο Τζον Τόρι με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ - ύμνου στην καριέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της καναδικής πόλης.

Ο δήμαρχος συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ για το ντοκιμαντέρ που φέρει τον τίτλο «Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band».

Ο Τζον Τόρι χαρακτήρισε τον 76χρονο κιθαρίστα και συνθέτη μουσικής για ταινίες «πρωτοπόρο» που ξεκίνησε ταπεινά και έγινε παγκόσμιο είδωλο.