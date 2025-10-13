Κατερίνα Καραβάτου: «Κλείδωσε» η συμφωνία με τον ΑΝΤ1 - Real.gr

Με νέο ετήσιο συμβόλαιο θα συνεχίσει στον ΑΝΤ1 η Κατερίνα Καραβάτου.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει «κλειδώσει» και απομένει η τελική υπογραφή, ενώ ήδη η παρουσιάστρια εμφανίστηκε σε σπέσιαλ επεισόδιο του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ως ένα από τα νέα πρόσωπα του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, το νέο deal μεταξύ του καναλιού και της Κ. Καραβάτου θα έχει διάρκεια ενός έτους για όλη τη φετινή σεζόν, το καλοκαίρι και έως τον επόμενο Οκτώβριο.

Οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις για να αποφασίσουν από κοινού για το επόμενο βήμα. Επικρατέστερο σενάριο, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, είναι ο ΑΝΤ1 να ενεργοποιήσει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου από τον Ιανουάριο και η Κ. Καραβάτου να αναλάβει νέα εκπομπή.