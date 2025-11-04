Κέιτ Μπλάνσετ: Στη Μεσσηνία για τα γυρίσματα του «Sweetsick» η σταρ του Χόλιγουντ - Real.gr

Εντυπωσιακές θα είναι οι θαλάσσιες λήψεις, με τρία σκάφη να συμμετέχουν, ενώ το επιβλητικό τοπίο της Μάνης θα «ντύσει» το φινάλε της ταινίας, με τη σκηνή να χαρακτηρίζεται ως «κάθαρση και επιστροφή στις ρίζες».

Στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Καρδαμύλη θα βρεθεί η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Κέιτ Μπλάνσετ για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick», μια δημιουργία της εταιρείας Heretic, σε σενάριο της Αλις Μπιρς.

Τα γυρίσματα του «Sweetsick» θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από 4 έως 9 Νοεμβρίου, με σκηνές σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου έχουν προβλεφθεί ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας.

Πρόκειται για μια δραματική ταινία σε σενάριο της Alice Birch.Η Birch, συγγραφέας ταινιών γνωστή για το Succession και το Normal People-το οποίο μάλιστα ήταν υποψήφιο για βραβείο Emmy- κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με αυτή τη δραματική ταινία.

Η Μπλάνσετ υποδύεται μια ευμετάβλητη γυναίκα με ένα παράξενο και διαπεραστικό χάρισμα – την ικανότητα να βλέπει τι χρειάζονται οι άλλοι πιο προσωπικά, συχνά με μεγάλο προσωπικό κόστος – ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής. Πρόκειται για συμπαραγωγή της εταιρείας House Production με την εταιρεία της Μπλάνσετ Dirty Films καθώς και την εταιρεία παραγωγής Film4.

Εντυπωσιακές θα είναι επίσης και οι θαλάσσιες λήψεις, με τρία σκάφη να συμμετέχουν, ενώ το επιβλητικό τοπίο της Μάνης θα «ντύσει» το φινάλε της ταινίας, με τη σκηνή να χαρακτηρίζεται ως «κάθαρση και επιστροφή στις ρίζες». Στις θαλάσσιες λήψεις θα συμμετάσχουν τρία σκάφη, με τη Μεσσηνιακή ακτογραμμή να πρωταγωνιστεί.

Μάλιστα, διέρρευσαν ήδη στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τις προετοιμασίες της παραγωγής, που δείχνουν συνεργεία να στήνουν τον εξοπλισμό και φωτιστικά συστήματα στην παραλία της Καρδαμύλης και στην Τραχήλα — δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα του φιλμ.

Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και πάλι στο κινηματογραφικό προσκήνιο καθώς λίγους μήνες πριν είχαν πραγματοποιηθεί εκεί γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.