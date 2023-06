Η Kim Cattrall επιστρέφει στο Sex and the City! Ή έστω στο reboot της λατρεμένης σειράς, το And Just Like That… και συγκεκριμένα στη δεύτερη σεζόν. Η 66χρονη σταρ θα υποδυθεί και πάλι την εμβληματική Samantha Jones και εμείς ανυπομονούμε.