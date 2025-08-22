Κίνα: Η δραματική ταινία «Dead To Rights» στην πρώτη θέση των εσόδων - Real.gr

Τα έσοδα του καλοκαιρινού box office στην Κίνα είχαν ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 1,20 δισεκατομμύρια ευρώ) μέχρι τη 18η Αυγούστου, με τις ταινίες κινεζικής παραγωγής να έχουν τις πρώ-τες θέσεις στα έσοδα των κινηματογραφικών ταμείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων Maoyan και Beacon, οι ταινίες κινεζικής παραγωγής καταλαμβάνουν τις τέσσερις από τις πέντε κορυφαίες θέσεις στον τομέα των κινηματογραφικών εσόδων.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η δραματική ταινία “Dead To Rights”, για τα γεγονότα της Σφαγής του Να-ντζίνγκ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με έσοδα 2,6 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 310 εκατομμυρίων ευρώ) από την πρεμιέρα της στις 25 Ιουλίου.