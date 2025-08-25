Quantcast
Κόμπι Μπράιαντ: Η Warner Bros. Pictures ετοιμάζει ταινία για τον θρύλο του NBA - Real.gr
15:15, 25/08/2025
Η Warner Bros. Pictures απέκτησε τα δικαιώματα ενός σεναρίου που ξετυλίγει την είσοδο του θρύλου του NBA, Κόμπι Μπράιαντ (Kobe Bryant), στους Λος 'Αντζελες Λέικερς, σύμφωνα με το Variety.

Το πρότζεκτ με προσωρινό τίτλο «With the 8th Pick?», έχει την υπογραφή των ‘Αλεξ Σον (Alex Sohn) και Γκάβιν Γιόχανσεν (Gavin Johannsen) στο σενάριο το οποίο εστιάζει στην έντονη παρασκηνιακή δράση της ημέρας του ντραφτ του ΝΒΑ το 1996.

Αν και ο Μπράιαντ επιλέχθηκε τελικά στο 13ο pick από τους Σάρλοτ Χόρνετς (οι οποίοι τον αντάλλαξαν αμέσως με τους Λέικερς), η πλοκή του σεναρίου εξερευνά την ιστορία από την οπτική γωνία των Νιου Τζέρσεϊ Νετς, οι οποίοι σχεδίαζαν να τον επιλέξουν στο νούμερο 8. Ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Τζον Νας (John Nash) είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ήθελε τον Μπράιαντ αλλά ο προπονητής των Νετς, Τζον Καλιπάρι (John Calipari), είχε αντίθετη άποψη.

Οι φήμες για το έργο είχαν κινήσει το ενδιαφέρον πολλών στούντιο και πλατφορμών streaming. Μια πηγή αποκάλυψε στο Variety ότι η Warner Bros. πρόλαβε μια σχετική δημοπρασία και απέκτησε έγκαιρα το σενάριο. Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Τιμ και Τρέβορ Γουάιτ (Tim & Trevor White) για λογαριασμό της Star Thrower Entertainment και ο Ράιαν Στόουελ (Ryan Stowell) της Religion of Sports., της εταιρίας που ήταν πίσω από το ντοκιμαντέρ «Kobe Bryant’s Muse». Μαζί τους θα ενώσει τις δυνάμεις του και ο Γκόθαμ Τσόπρα (Gotham Chopra), ο οποίος συνίδρυσε την Religion of Sports με τους Τομ Μπρέιντι (Tom Brady) και Μάικλ Στράχαν (Michael Strahan).

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, το σενάριο είναι ένας συνδυασμός του «Moneyball» και του «Air», την πρόσφατη ταινία των Μπεν ‘Αφλεκ (Ben Affleck) και Ματ Ντέιμον (Matt Damon) που πραγματεύεται την προσπάθεια της Nike να προσελκύσει τον Μάικλ Τζόρνταν (Michael Jordan).

Σημειώνεται ότι ο κορυφαίος παίκτης έπαιξε 20 σεζόν με τους Λέικερς, κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών συνεχόμενων στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μαζί με τον Σακίλ Ο’Νιλ (Shaquille O’Neal) και με προπονητή τον Φιλ Τζάκσον (Phil Jackson). Ήταν 18 φορές All-Star και ανακηρύχθηκε MVP για τη σεζόν 2007-2008. Αποσύρθηκε από το επαγγελματικό μπάσκετ το 2016 σε ηλικία 37 ετών. Τον Ιανουάριο του 2020, ο Μπράιαντ έχασε τη ζωή του εξαιτίας συντριβής του ελικοπτέρου που επέβαινε μαζί με οκτώ άλλους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα.

