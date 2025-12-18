Κωνσταντινίδου για «Παρά Πέντε»: «Συγκινήθηκα που είδα τις σκηνές του Μιχελή και της Χριστοδούλου» - Real.gr

Quantcast
Κωνσταντινίδου για «Παρά Πέντε»: «Συγκινήθηκα που είδα τις σκηνές του Μιχελή και της Χριστοδούλου»

20:50, 18/12/2025
Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για το reunion της σειράς “Παρά Πέντε” και αναφέρθηκε στις συνθήκες των γυρισμάτων, αλλά και σε αγαπημένους συνεργάτες που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. «Έγινε με κόπο γιατί εγώ ήμουνα στη Θεσσαλονίκη εκείνο τον καιρό κι ερχόμουνα Δευτερό-Τρίτα για τα γυρίσματα. Έχει γίνει […]

20:50 18/12
