Κόρτνεϊ Κοξ: Σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius» - Real.gr

Οι εταιρείες Aggregate Films και August Night αναλαμβάνουν την παραγωγή του νέου ψυχολογικού θρίλερ «Evil Genius» με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ και Emmy, Πατρίσια Αρκέτ (Patricia Arquette) και τον σταρ του «Stranger Things» Ντέιβιντ Χάρμπουρ (David Harbour), σε σκηνοθετική επιμέλεια της Κόρτνεϊ Κοξ (Courteney Cox).

Εμπνευσμένο από την επιτυχημένη σειρά ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος των Μπάρμπαρα Σρέντερ (Barbara Schroeder) και Τρέι Μπορζιλιέρι (Trey Borzillieri), το σενάριο γράφτηκε από την υποψήφια για WGA, Κόρτνει Μάιλς (Courtenay Miles).

Η ταινία εξερευνά την αληθινή ιστορία της διαβόητης υπόθεσης του Brian Wells, του διανομέα πίτσας που πέθανε το 2003 αφού αναγκάστηκε να ληστέψει μια τράπεζα με μια βόμβα δεμένη στον λαιμό του. Πρόκειται για ένα από τα πιο παράξενα εγκλήματα που διαδραματίστηκαν ποτέ στην πολιτεία της Πενσιλβανία.

Το «Evil Genius» υπόσχεται να διεισδύσει στα άδυτα της ιστορίας, αναδεικνύοντας τις πτυχές της εξαπάτησης, της απελπισίας και της λεπτής γραμμής που χωρίζει το θύμα από τον κακοποιό.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Michael Chernus, Garrett Dillahunt, Danielle Macdonald, Tom McCarthy, Gregory Alan Williams, Ryan Eggold, Owen Teague και η κόρη της Πατρίσια Αρκέτ, Harlow.

Η August Night χρηματοδοτεί και παράγει την ταινία μαζί με τους Jason Bateman, Michael Costigan και John Buderwitz για λογαριασμό της Aggregate Films. Η πρωταγωνίστρια των Friends» είναι επίσης παραγωγός.

«Με έχει συνεπάρει το «Evil Genius» από την πρώτη στιγμή που είδα το ντοκιμαντέρ», δήλωσε η Κόρτνεϊ Κοξ. «Είναι πιο αλλόκοτο και από τη μυθοπλασία. Κάποιες στιγμές είναι σκοτεινά αστείο και παράλληλα βαθιά συναισθηματικό. Είναι μια ιστορία για την αγάπη, τη μοναξιά, τη χειραγώγηση και τους ανθρώπους στο περιθώριο, που παρασύρονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους» συμπλήρωσε η διάσημη ηθοποιός των «Friends», «Cougar Town» και «Scream».

Πίσω από την κάμερα, η Κοξ έχει σκηνοθετήσει από μουσικά βίντεο και μικρού μήκους έργα έως τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Talhotblond» το 2012, η οποία επίσης βασίζεται σε ένα ντοκιμαντέρ της Σρέντερ.

Τα γυρίσματα του «Evil Genius» βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το Deadline.