Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Moment» με την Charli xcx - Real.gr

Δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας «The Moment», η πρώτη κινηματογραφική δουλειά της Charli xcx σε συνεργασία με την A24.

Βασισμένη σε πρωτότυπη ιδέα της ίδιας της τραγουδίστριας η ταινία εστιάζει «σε μια ανερχόμενη ποπ σταρ που αντιμετωπίζει τις πολυπλοκότητες της φήμης και της πίεσης της βιομηχανίας ενώ προετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία στην αρένα», όπως αναφέρεται στην σύνοψη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έινταν Ζαμίρι (Aidam Zamiri) στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους, σε σενάριο που συνυπογράφει με τον Μπέρτι Μπράντες Bertie Brandes).

Στο πλευρό της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας πρωταγωνιστούν οι Ροζάνα Αρκέτ (Rosanna Arquette), Κέιτ Μπέρλαντ (Kate Berlant), Τζέιμι Ντεμετρίου (Jamie Demetriou), Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner), Χέιλι Μπέντον Γκέιτς (Hailey Benton Gates), Άιζακ Πάουελ (Isaac Powell) καθώς και οι Ρέιτσελ Σένοτ (Rachel Sennott) και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (Alexander Skarsgård).