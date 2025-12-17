Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του «Disclosure Day» δια χειρός Στίβεν Σπίλμπεργκ - Real.gr

Μετά από μήνες άκρας μυστικότητας και φημών, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), «Disclosure Day».

Το τρέιλερ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας το οποίο αποτελεί τη θριαμβευτική επιστροφή του κορυφαίου σκηνοθέτη στο είδος που αγάπησε και καθόρισε.

«Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε… στην Ημέρα της Αποκάλυψης («Disclosure Day»)», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Βασισμένο σε ιδέα του Σπίλμπεργκ το σενάριο φέρει την υπογραφή του μακροχρόνιου συνεργάτη του, Ντέιβιντ Κεπ (David Koepp) με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε μια σειρά από ταινίες όπως: «Jurassic Park», «Jurassic Park: The Lost World», «War of the Worlds» και «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull».