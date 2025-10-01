Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «People We Meet on Vacation» - Real.gr

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «People We Meet on Vacation» με πρωταγωνιστές την Έμιλι Μπέιντερ (Emily Bader) και τον Τομ Μπλάιθ (Tom Blyth) δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Έμιλι Χένρι (Emily Henry) και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix, στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Ακολουθεί «δύο κολλητούς φίλους εδώ και μια δεκαετία, την εκεντρική Poppy (Μπέιντερ) και τον εμμονικό με τη ρουτίνα Alex (Μπλάιθ). Αν και ζουν σε διαφορετικές πόλεις, περνούν πάντα μαζί, μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Μέχρι που η φιλία τους δοκιμάζεται, καθώς αρχίζουν να αναρωτιούνται αυτό που είναι προφανές για τους όλους τους άλλους, αν θα μπορούσαν να είναι το τέλειο ζευγάρι».