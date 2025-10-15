Λάκης Λαζόπουλος: «Είναι η τελευταία χρονιά που παίζω...» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μία μεγάλη αλλαγή στη θεατρική του καριέρα σκοπεύει να κάνει σύντομα ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο παρουσιαστής, ηθοποιός και συγγραφέας αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά που παίζει σεζόν στο θέατρο, αποκαλύπτοντας επίσης και το λόγο.

«Είναι πολύ όμορφο όταν κάτι σ’ αρέσει πολύ να μπορείς να το ξαναζήσεις. Επειδή για μένα είναι και η τελευταία χρονιά που παίζω σεζόν στο θέατρο, είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είμαι ο πρώτος ηθοποιός που θα διακόψω λόγω κλιματικής κρίσης», δήλωσε αρχικά, ο έμπειρος καλλιτέχνης.

«Δεν μπορώ τη ζέστη καθόλου και θα παίζω μόνο περιορισμένες παραστάσεις πλέον. Δεν αντέχω. Όντως λόγω ζέστης. Δεν μπορώ, γιατί θα αναγκάσω τον κόσμο να μπαίνει σε συνθήκες… κατάψυξης και δεν είναι ωραίο αυτό», παραδέχτηκε στη συνέχεια ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας στο Happy Day.

«Εξοργίζομαι από τον φασισμό που υπάρχει στις φράσεις πολλών πολιτικών. Δεν είναι σωστό να υπάρχει ο ακροδεξιός λόγο. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι πολιτικοί στη δημοκρατία είναι να μην έχουν ακροδεξιό λόγο», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Λάκης Λαζόπουλος.